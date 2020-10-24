مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر الدوري الإنجليزي

يلتقى اليوم السبت 24 أكتوبر 2020 مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر كورة لايف على ملعب لندن الأولمبي الخاص بفريق وست هام فى الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز

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اخر مباراة لفريق مانشستر سيتي فى الدورى الانجليزى كانت امام آرسنال وانتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 1/0 ، اما اخر مباراة لفريق وست هام كانت امام توتنهام وانتهت بالتعادل بنتيجة

3/3

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد السبت 24/10/2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا من العيار الثقيل على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الإنجليزية لندن من أجل مواجهة مضيفه العنيد فريق وست هام يونايتد في ظهر يوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2020.

ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة مانشستر سيتي ضد

وست هام يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها ضمن مباريات الجولة السادسة في إطار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا بأن مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد سوف يتم نقلها بث مباشر بشكل حصري عبر موقع الوفد لنقل المباريات عبر شبكة الإنترنت.

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تجدون هنا ( بث مباشر مانشستر سيتي ووست هام يونايتد )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة مانشستر سيتي )

وجاء تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – إريك جارسيا – جواو كانسيلو

الوسط: وردري – جوندوجان – بيرناردو سيلفا

الهجوم: رياض محرز – سيرخيو أجويرو – رحيم سترلينج