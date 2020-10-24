رقم جديد ينتظر راموس في مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

ينتظر سيرجيو راموس مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني تحقيق رقم جديد اليوم أثناء مواجهة فريق برشلونة في كلاسيكو الأرض ب الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الليجا.

ويعتبر سيرجيو راموس هو أكثر لاعب شارك في

مباريات الكلاسيكو برصيد 44 مباراة أثناء مشاركته في جميع المسابقات، وتلقى هزيمة في 22 مباراة وبينما شارك في تحقيق الفوز في 14، وحقق 10 تعادلاتسجل 4 أهداف جميعهم بالرأس.

ولكن مشاركة راموس في الكلاسيكو ببطولة الدوري الإسباني تطارد أساطير البارسا والملكي (جينتو وراؤول) كلاهما لعبا 31 لقاء في كلاسيكو الليجا، بينما راموس لديه 30 مباراة في الدوري الإسباني لهذا يرغب اللاعب في الفوز في مباراة اليوم السبت لإشعال حماس الملكي، وبعد ذلك يستمر في كتابة التاريخ مع المرينجي في لقاءات الكلاسيكو المقبلة.