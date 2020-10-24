أجويرو يقود هجوم مانشستر سيتي أمام وست هام

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه، لمواجهة وست هام يونايتد، في إطار منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويغيب ناثان اَكي عن خط دفاع مانشستر سيتي، في مباراة اليوم بسبب الإصابة في المباراة الماضية أمام بورتو البرتغالي في الإصابة في المباراة الماضية أمام بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا بينما يخوض كون أجويرو خط هجوم الستيزينز اليوم، بجوار الثنائي رياض محرز ورحيم سترلينج. ويسترم غياب كيفين دي بروين للمباراة الثالة على التوالي، بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة بلجيكا وإنجلترا. Advertisements وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي: حراسة المرمى: إيدرسون مورايش خط الدفاع: كايل ووكر ـ دياز ـ جارسيا ـ كانسيلو خط الوسط: رودريجو ـ جوندوجان ـ بيرناردو سيلفا خط الهجوم: رياض محرز ـ كون أجويرو ـ رحيم سترلينج.

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