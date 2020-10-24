بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد وتشيلسي” في إحدى مباريات اليوم السبت 24-10-2020 ضمن الجولة السادسة من الدوري الانجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وتشيلسي” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “أولد ترافورد”.

يدخل “مانشستر يونايتد” المباراة منتعشًا بفوزه على “باريس سان جيرمان” في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي، ومع ذلك، فإنهم لم يحققوا أي فوز في آخر ثلاث مباريات لعبها في الدوري الانجليزي الممتاز بعد عودته مباشرة بعد مشاركات أوروبية، حيث خسر مباراة وتعادل في مباراتين.

ولم يخسر “مانشستر يونايتد” في اخر في سبع مباريات على أرضه ضد تشيلسي، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 4.

وفي حال خسارة مانشستر يونايتد اليوم، سيكونوا قد فعلوا ذلك في ثلاث مباريات متتالية على أرضهم لأول مرة في الدوري الانجليزي الممتاز منذ موسم 1978/79.

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وسيسعى “مانشستر يونايتد” إلى التغلب على تشيلسي لمواصلة نتائجه الايجابية خلال الفترة القصيرة الماضية، من أجل الوصول إلى النقطة التاسعة لترك مركزه الـ 15 في سلم ترتيب الدوري الانجليزي.

في المقابل يأتي “تشيلسي” إلى المباراة بعد تعادل سلبي مع “إشبيلية” على أرضه في دوري أبطال أوروبا، وسيتطلع أبناء فرانك لامبارد إلى تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد من أجل الوصول إلى النقطة 11 للتزحزح عن المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

يذكر أن اولى مباريات “فرانك لامبارد” كمدرب لفريق تشيلسي امام مانشستر يونايتد خسرها بنتيجة (4-0). وخسر بعدها مباراتين واحدة في كأس رابطة المحترفين الانجليزية واخرى في الدوري الانجليزي، بينما حقق فوزه الاول والوحيد في اخر مواجهة بين الفريقين في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي الموسم الماضي.

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مانشستر يونايتد 0-0 تشيلسي

ملعب أولد ترافورد (مانشستر – إنجلترا)

الدوري الانجليزي (الجولة 6)

⌚تبدأ في الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

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