بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، لحساب الجولة 7، والمقرر لها عصر اليوم السبت 24 أكتوبر 2020.

يستضيف ملعب كامب نو قمة مباريات اليوم في إقليم كتالونيا مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد دون حضور جمهور لأول مرة، بسبب فيروس كورونا الذي تفشى في شهر مارس 2020، بعد أيام من إقامة آخر كلاسيكو بين الفريقين في الليجا.

وينطلق لقاء برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

يُنقل هذا اللقاء في بث مباشر عبر قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” الذي علق على لقاء الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا الليلة الماضية.

وبإمكان غير المُشتركين مع قنوات بين سبورت مُتابعة كلاسيكو الأرض بالمجان عبر بعض القنوات الأوروبية، ومن بينهم قناة مجانية في أذربيجان، وقناة أخرى مجانية في طجاكستان (اضغط هنا للتعرف على ترددات القنوات الناقلة للكلاسيكو).

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ويحتل برشلونة المركز العاشر في جدول ترتيب الليجا برصيد 7 نقاط، وله مباراتين مؤجلتين، بينما يحتل البطل القياسي للمسابقة “ريال مدريد” المركز الثالث برصيد 10 نقاط وله مباراة واحدة مؤجلة.

تجدر الإشارة إلى أن رابطة الدوري الإسباني قد اختارت الحكم “خوان مارتينيز مونويرا” لإدارة الكلاسيكو، رغم أنه لم يسبق له إدارة أي مباراة بين برشلونة وريال مدريد، إلا أن الرابطة اعتمدت على الخبرات التي اكتسبها من إدارته لمباريات لكلا الفريقين بالموسم الماضي.

وأدار خوان مونويرا ثلاث مباريات لريال مدريد خلال عام 2020، تمكن الريال من الفوز في مباراتين منهم 1/2 و1/صفر أمام إشبيلية وخيتافي بالموسم الماضي – على الترتيب-، وتعادل في مباراة هذا الموسم مع ريال سوسيداد من دون أهداف في افتتاح الليجا.

كما أدار 4 مباريات لبرشلونة في النصف الثاني من الموسم الماضي، انتهت واحدة منهم بخسارة البرسا بهدف دون رد أمام أثلتيك بلباو في ربع نهائي كأس الملك على ملعب سان ماميس، بينما انتهت الثلاث مباريات الأخرى بفوز برشلونة على ريال سوسيداد وليجانيس وآلافيس بنتائج (1/صفر و2/صفر وصفر/5).

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