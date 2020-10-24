شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يحتفل بصعود الأهلى لنهائى أفريقيا بـ"الحمد لله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عمرو السولية، لاعب النادى الأهلى، بصعود الفريق إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا ونشر صور مع الفريق عبر صفحته الشخصية على إنستجرام وعلق قائلا، "الحمد لله"، بعد فوز الأهلى على الوداد مساء أمس فى إياب نصف نهائى أفريقيا بنتيجة 3 / 1 والتأهل لنهائى أفريقيا فى انتظار الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربى.

وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي فى لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته فى الفوز بلقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف في مباراتي الذهاب والعودة.

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سجل ثلاثية الأهلي مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم، فيما سجل للوداد باهر المرتجي، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.

واختارات جماهير النادى الأهلى اللاعب المالى اليو ديانج نسرا لمباراة الفريق الأحمر أمام الوداد المغر بى والذى حقق الفوز بنتيجة 3/1 والتأهيل إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر له يوم السادس من نوفمبر المقبل على استاد القاهرة الدولى.