شكرا لقرائتكم خبر عن انتهت حكاية "الجوكر".. جمهور الأهلى يودع أحمد فتحى: "شكرا.. لن ننساك أبدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - #احمد_فتحي برز هاشتاج باسم نجم النادى الأهلى بين الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وعبرت من خلاله الجماهير الحمراء عن تقديرها لجهود "الجوكر" الذى يستعد للرحيل إلى صفوف نادى بيراميدز والذى تعاقد معه لمدة 3 سنوات بعد انتهاء عقده مع الأهلى رسميًا عقب مواجهة الفريق الأحمر مع طلائع الجيش المقرر لها 31 أكتوبر الجارى.

وتفاعلًا مع الهاشتاج، كتبت إحدى مشجعات النادى الأهلى فى تعليقها على صورة أحمد فتحى، "انتهت الحكاية"، وقال وائل ممدوح "الأخير والمختلف.. شكرا أحمد فتحى"، وأضاف مصطفى كمال، "لقد قطعنا شوطا طويلا من حيث بدأنا.. نراك مرة أخرى".

وشارك مصطفى بسيط، بصورة لنجم الأهلى أحمد فتحى، وكتب في تعليقه عليها: "لن ننساك أبدًا"، وقال مروان، "احترمك وشكرا لوجودك معنا.. وداعا"، وأضاف أحمد أبو المجد، "نحن نقدر ما فعلته لنادينا الأسطورى.. شكرا جزيلا".

ويشار إلى أن النجم أحمد فتحى يرحل بشكل رسمى عن صفوف النادى الأهلى عقب مواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجارى، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، فى ختام منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث ستكون تلك المباراة هى الأخيرة لـ"الجوكر" مع المارد الأحمر قبل أن ينتقل إلى فريق بيراميدز الذى تعاقد مع اللاعب لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد أن انتهى تعاقد اللاعب مع الأهلى.

Advertisements

أحمد فتحى شارك فى أخر مبارياته الأفريقية مع الأهلى، أمام الوداد المغربى، التى أقيمت، مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 1، ليتأهل للمباراة النهائية بعد الفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 5 / 1، حيث لم يتمكن أحمد فتحى من المشاركة فى المباراة النهائية للبطولة المقرر لها يوم 6 نوفمبر المقبل، نظرًا لكون اللاعب سيكون ضمن قائمة بيراميدز.

سجل ثلاثية الأهلى فى شباك الوداد، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجى، وينتظر الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربى حيث يلتقى بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر فى إياب نصف النهائى بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف فى المغرب.

ولعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحى، محمد هانى ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاى ، محمد مجدى قفشة ومروان محسن ، فيما ضم تشكيل الوداد ، كلاً من : رضا تجناوتى ، يحيى جبانى ، كاسينجو كازادى ،اسماعيل الحداد ،ابراهيم نجم الدين، يحيى عطية الله ، بادى أووك ، وليد الكرتى ، ايمن الحسونى ،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.