شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة طلب المحمدية المغربى لضم أوناجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة طلب ضم نادى شباب المحمدية لضم المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق، وقال المصدر إن النادى المغربى لم يتفاوض مع إدارة القلعة البيضاء لضم اللاعب بشكل رسمى، وأن جميع اللاعبين الموجودين بقائمة الفريق فى الوقت الحالى لا يلتفتون لأى أمر سوى إنهاء الموسم بتحقيق المركز الثانى فى الدورى ثم مواصلة السعى نحو المنافسة على حصد لقب دورى أبطال أفريقيا.

ويواصل الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو استعداداته لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الاثنين المقبل فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يسعى فيها الأبيض لتحقيق الانتصار لحصد المركز الثانى فى البطولة من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة بصورة رسمية فى النسخة المقبلة بدورى أبطال أفريقيا عقب تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية وحال تحقيق الأبيض للفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى منافسات تلك الجولة لذا يرغب الأبيض فى تحقيق الفوز لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة مع احتلال بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة.

ومن المقرر أن يخضع الزمالك، اليوم، السبت، لبعض الفحوصات الطبية ومنها "رابيد تيست" استعدادا لمواجهة الدراويش، والتى تأتى ضمن البروتوكول المتبع قبل مباريات الدورى، وذلك حال وجود شكوك حول أى حالة مصابة بفيروس كورونا يتم خضوعها لمسحة "PCR" الخاصة بالكشف عن الفيروس.