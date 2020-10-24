شكرا لقرائتكم خبر عن 19 لقباً تزين مسيرة أحمد فتحى مع الأهلى قبل الرحيل إلى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مباراة أخيرة ويسدل الستار على مسيرة طويلة كتبت بحروف من ذهب لأحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى والفراعنة، مع القلعة الحمراء قبل التحاقه بنادى بيراميدز فى الموسم الجديد، حيث خاض فتحى آخر مبارياته الأفريقية مع المارد الأحمر أمام الوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليشارك مع زملائه فى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، على أن يشارك فى آخر مباراة محلية مع القلعة الحمراء أمام طلائع الجيش فى الجولة الأخيرة بالدورى يوم 30 أكتوبر.

توج أحمد فتحى مع الأهلى بـ 19 لقباً على مدار مسيرته الطويلة، جاءت كالتالى: 11 لقب بطولة دورى عام من ضمنها بطولة الموسم الجارى التى حسمها الأحمر مبكرا، وبطولة كأس مصر، 3 بطولات كأس السوبر المصرى ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقى.

وشارك أحمد فتحى مع الأهلى فى 350 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 63 آخرين، منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى موسم 2007 أى قبل 13 عاماً.

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"الجوكر" كما تلقبه الجماهير بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يحترف فى شيفيلد يونايتد، ليعود إلى مصر عبر بوابات النادى الأهلى.

وانضم فتحى للمنتخب الوطنى الأول وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، وشارك مع المنتخب المصرى للشباب فى كأس العالم للشباب عام 2003 فى الإمارات، وساهم فى صعود المنتخب الوطنى إلى دور الـ16.

الهدف الأبرز فى مسيرة أحمد فتحى مع الأهلى الذى سجله موسم 2008 -2009 فى شباك طلائع الجيش فى المباراة الأخيرة للموسم عندما كان الفريق الأحمر متعادلا بهدف لكل فريق الأمر الذى يعنى خسارة لقب الدورى لصالح النادى الإسماعيلى وفجأة يظهر رجل المواقف الصعبة ويسجل هدفاً ولا أروع فى اللحظات الأخيرة من اللقاء الذى انتهى بفوز الأهلى 3/1، ليصعد لمواجهة الإسماعيلى فى مباراة فاصلة ليتوج الأحمر بطلا للدورى بفضل قذيفة الجوكر.