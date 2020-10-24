الامارات | تعرّف على التوقيت والتشكيلة المتوقعة لبرشلونة والريال في "الكلاسيكو" اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على التوقيت والتشكيلة المتوقعة لبرشلونة والريال في "الكلاسيكو" اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت الإمارات (الثانية ظهرا بتوقيت غرينيتش) أول مباراة "كلاسيكو" بين الغريمين الاسبانيين، ريال مدريد وبرشلونة في إطار الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في ظل أجواء مختلفة وغير مسبوقة، وعلى رأسها غياب الجمهور لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين، بسبب الاجراءات الاحترازية المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا. وكشفت صحيفة "ماركا" عن التشكيلتين المتوقعتين للفريقين في اللقاء الذي يقام على استاد "كامب نو" ويشهد غيابات مهمة، خاصة من جانب ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يبدأ الريال في حراسة المرمى بالبلجيكي تيبو كورتوا، ثم عودة قائد الدفاع سيرجيو راموس، مع فيرلان ميندي على جانب الظهير الايسر، وناتشو ظهيرا أيمن، ثم الفرنسي فاران إلى جانب راموس. وفي الوسط، البرازيلي كاسيميرو، والكرواتي لوكا مودريتش والالماني توني كروس والأوروغوياني فيدي فالفيردي. أما في الهجوم فيتوقع أن يبدأ بالفرنسي كريم بنزيمة، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

في المقابل تشهد تشكيلة برشلونة عودة الظهير جوردي ألبا. ومن المتوقع أن يبدأ في حراسة المرمى بنيتو، ثم في الدفاع سيرجينو ديست، وبيكيه والفرنسي كليمنت لونغليه، وألبا، وفي الوسط سيرجيو بوسكيتس والهولندي فرانكي دي يونغ والفرنسي انطوان غريزمان والبرازيلي كوتينيو، بينما يقود الهجوم أنسو فاتي، والارجنتيني ليونيل ميسي.

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أبرز غيابات الريال: البلجيكي هازارد وكارفخال وأودريزولا والنرويجي اوديغارد.

أبرز غيابات برشلونة: الالماني تير شتيغن والفرنسي صامويل اومتيتي.

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