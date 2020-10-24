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شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة كبيرة في تصنيف الأهلي عالميًا وأفريقيًا وعربيًا بعد فوزه على الوداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
شهد تصنيف النادي الأهلي بين أندية العالم قفزة كبيرة، بعد فوزه على الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليدخل قائمة أفضل 50 ناديًا على مستوى العالم.
وكان الأهلي يحتل المركز الـ59 عالميًا في تصنيف موقع football database في سبتمبر، قبل أن يقفز في آخر تحديث بأكتوبر، عقب فوزه على الوداد في مباراة الذهاب تحديدًا 2-0 في المغرب، 12 مركزًا ليحتل المركز 47 في التصنيف العالمي.
القفزة شهدت أيضًا عبور الهلال السعودي ليحتل الشياطين الحمر المركز الأول كذلك على المستوى العربي، بعدما كان يحتل المركز الثاني عربيًا سابقًا.
أما على المستوى الأفريقي، فعزز أبناء القلعة الحمراء مكانتهم على قمة الترتيب، متفوقين على الترجي التونسي، صاحب المركز الثاني، ومازيمبي الكونغولي، صاحب المركز الثالث، ثم الزمالك الرابع والمريخ السوداني الخامس.
يذكر أن بايرن ميونخ يحتل صدارة الترتيب العالمي يليه باريس سان جيرمان ثانيًا ثم ليفربول ثالثًا وريال مدريد رابعًا، فيما يحل برشلونة في المركز الخامس.
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