شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وشيفيلد وقمة يونايتد ضد تشيلسي.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يشهد اليوم، السبت، إقامة 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يخوض حامل اللقب ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، مباراة أمام شيفيلد يونايتد، في الوقت الذي يصطدم فيه مانشستر سيتي بمضيفه وست هام يونايتد، ويستضيف فولهام نظيره كريستال بالاس، فيما ستكون قمة الليلة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على أولد ترافورد.

وويبدأ اليوم الكروي في البريميرليج في تمام الساعة الواحدة والنصف بلقاء وست هام ومانشستر سيتي، ويذاع على قناتي «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 2» بتعليق على محمد على.

وفي الرابعة عصرًا، تقام مباراة فولهام وكريستال بالاس وتذاع على قناة «بي إن سبورتس 2» بتعليق أحمد فؤاد.

وفي السادسة والنصف مساء، يستضيف مسرح الأحلام أولد ترافورد قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي، وتذاع على قناتي «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 2» بتعليق عصام الشوالي.

وتختتم الليلة بلقاء ليفربول وشيفيلد يونايتد في تمام التاسعة مساءً، وتذاع على قناتي «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 2» بتعليق خليل البلوشي.

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