شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف نادي برشلونة غريمه اللدود ريال مدريد على ملعب كامب نو، الليلة، في كلاسيكو جديد في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2020-2021.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على أن يذاع على قنوات «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 3».

وسيعلق على المباراة الجزائري حفيظ دراجي.

ويحتل ريال مدريد المرك الثالث في ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط من 5 مباريات في الوقت الذي يحتل فيه برشلونة المركز العاشر برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.