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موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.. والقنوات الناقلة

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يستضيف نادي برشلونة غريمه اللدود على ملعب كامب نو، الليلة، في كلاسيكو جديد في إطار الجولة السابعة من بطولة موسم 2020-2021.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على أن يذاع على قنوات «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 3».

وسيعلق على المباراة الجزائري حفيظ دراجي.

ويحتل ريال مدريد المرك الثالث في ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط من 5 مباريات في الوقت الذي يحتل فيه برشلونة المركز العاشر برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.

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