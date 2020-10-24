شكرا لقرائتكم الأهلي: محمد الشناوي لا يعانى من أى إصابات وجاهز للمباريات محليا وأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الفنى للأهلى أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، لا يُعانى من أى إصابات قد تحول دون مشاركته فى مباريات الفريق المقبلة، سواء محلياً أو أفريقياً، وأوضح الجهاز الفنى أن خروج الشناوى من مباراة الوداد المغربى أمس، الجمعة، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا جاء لوجهة نظر فنية لإراحته بعدما ضمن الفريق بنسبة كبيرة التأهل للنهائى الأفريقى المرتقب.

وخرج الشناوى فى مباراة أمس بالدقيقة 60 ليشارك على لطفى بدلا منه، حينما كانت تُشير النتيجة لتقدم الأهلى بثنائية نظيفة وبعدما خرج الشناوى سجل الأهلى هدفاً ثالثاً كما سجل الوداد هدفاً شرفياً لينتهى اللقاء بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويتأهل للنهائى الأفريقى بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

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وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، إن الشناوى لا يُعانى من إصابات، موضحاً أن الحارس جاهز لأى مباراة لو أراد الجهاز الفنى الدفع به، موضحاً أن التغيير كان فنياً.

على صعيد آخر، أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى أن فريقه استحق الصعود للمباراة النهائية لبطولة دورى أبطال افريقيا بعد تخطى عقبة الوداد المغربي، وهنأ موسيمانى لاعبى فريقه بعد الفوز على الوداد ذهاباً وإياباً بنتيجة 5/1 فى الدور نصف النهائي، وقال موسيمانى، "أتمنى أن يحالفنا الحظ فى المباراة النهائية ونحسم اللقب لصالحنا".

وصعد فريق الأهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربى بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.. سجل ثلاثية الأهلى، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجى، وينتظر الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربى حيث يلتقى بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر فى إياب نصف النهائى بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف فى المغرب.