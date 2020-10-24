شكرا لقرائتكم طارق حامد نجم الزمالك يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ "32" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل طارق حامد، لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطنى، بعيد ميلاده الـ32 اليوم حيث إنه من مواليد 24 أكتوبر 1988 ، ويعد طارق حامد أحد أهم لاعبى خط الوسط فى مصر على مدار السنوات الأخيرة، وانتقل لنادى الزمالك منذ عام 2014 قادما من سموحة ليصبح عنصرا أساسيا بالتشكيل الأبيض لا غنى عنه.

طارق حامد من مواليد محافظة الإسكندرية، بدأ مسيرته الكروية مع نادى سموحة، وفى موسم 2011 /2012 تم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادى السكندرى، ثم انضم اللاعب لنادى الزمالك فى موسم 2014 /2015 لمدة ثلاثة مواسم، حيث وجد صعوبة فى الوصول لتشكيلة الزمالك الاساسية إلا أنه تمسك بالفرصة وقاتل حتى أصبح أهم لاعب فى وسط القلعة البيضاء.

وحجز طارق حامد لنفسه موقعاً فى تشكيلة منتخب مصر، الذي تأهل معه إلى نهائي أمم أفريقيا عام 2017 قبل الهزيمة على يد الكاميرون، ثم نجح في التأهل رفقة الفراعنة إلى مونديال روسيا 2018، وشارك طارق مع منتخب مصر الأول في أمم أفريقيا 2019، ورغم التوديع المبكر للمسابقة التي أقيمت على أرض مصر، لكنه كان من اللاعبين القلائل الذين لاقوا الإشادة واستحسان الجمهور حيث قدم أداءً جيداً خلال منافسات البطولة.

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وحقق طارق حامد مع الزمالك عدة بطولات، هى الدوري الممتاز عام 2015 مع المدرب البرتغالي فيريرا، كما حصد حامد كأس مصر أعوام 2015 على حساب الأهلي، و2016 على حساب الأهلي، و2018 على حساب سموحة السكندري بركلات الترجيح و 2019 على حساب بيراميدز، وكأس السوبر المصري بالإمارات على حساب الأهلي 2017 بركلات الجزاء، والسوبر المصري السعودي على حساب الهلال السعودي 2018 ، وبطولة الكونفدرالية 2018 على حساب نهضة بركان المغربى وكأس السوبر الافريقى على حساب الترجى التونسى 2020 وكأس السوبر المحلى على حساب الاهلى 2020 .

وأصبح حامد أحد قادة الفريق الأبيض نظراً لما يتمتع به من خبرات وشخصية قيادية، حيث ساهم في تتويج الزمالك بلقبي السوبر المصري والسوبر الأفريقي هذا الموسم، وتأهل النادي الأبيض إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا لمواجهة الرجاء المغربي، على أمل استعادة اللقب الغائب عن خزائن الزمالك منذ عام 2002.