شكرا لقرائتكم أحمد عيد يرشح الأهلى للتتويج بدوري الأبطال: التاسعة تقترب يا ولاد المحظوظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، النادى الأهلى للتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا، وذلك عقب الفوز الذى حققه الفريق الأحمر على الوداد المغربى فى نصف النهائى بهدفين نظيفين فى مباراة الذهاب وثلاثة أهداف مقابل هدف فى لقاء الإياب بالقاهرة، وكتب عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصى على تويتر "الدنيا متعرقبة مع الزمالك في البطولة دي ومشاكل وتأجيلات و إصابات ولسة الرجاء هيبقي كامل العدد و ربنا يستر ونصعد، بس سالكة مع الأهلي في كل حاجة ، هي مكتوبالهم وهيريحوا كتير لحد النهائي حتي موسيماني مكانش بيكسب الوداد كسبهم رايح جاي الـ ٩ تقترب يا ولاد المحظوظة".



أحمد عيد عبد الملك

فى سياق متصل، اختارات جماهير النادى الأهلى اللاعب المالى اليو ديانج نسرا لمباراة الفريق الأحمر أمام الوداد المغر بى والذى حقق الفوز بنتيجة 3/1 والتأهيل إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر له يوم السادس من نوفمبر المقبل على استاد القاهرة الدولى.

Advertisements

صعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي فى لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف في مباراتي الذهاب والعودة.

سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب