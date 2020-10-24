شكرا لقرائتكم بدر بانون يحتفل بتأهل الأهلى لنهائى دورى الأبطال: عن جدارة واستحقاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل بدر بانون مدافع الرجاء المغربى حالياً والأهلى المرتقب، بتأهل القلعة الحمراء إلى الدور النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك عقب الفوز على الوداد المغربى فى نصف النهائى بهدفين نظيفين فى مباراة الذهاب وثلاثة أهداف مقابل هدف فى لقاء الإياب بالقاهرة، ونشر بانون فيديو من هدف حسين الشحات فى شباك الوداد عبر حسابه الشخصى على تويتر، وعلق عليه "عن جدارة واستحقاق"، ومن المرتقب أن ينضم بانون إلى الأهلى خلال الفترة المقبلة لتدعيم الدفاعات الحمراء.

Mérite et bien mérité.. pic.twitter.com/AUrjOGgDFN — Badr Benoun13 (@badrBenoun13) October 23, 2020

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ولد بدر بانون 30 سبتمبر عام 1993، فى مدينة كازابلانكا بالمملكة المغربية، وبدأ مسيرته الكروية فى نادى الرجاء، الذى لعب له فى أغلب مشواره الاحترافى، الذى بدأ فى عام 2013، ومع الرجاء لعب بانون 147 مباراة فى مختلف البطولات سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع 6 أخرين، فيما لعب 19 مباراة أخرى مع فريق نهضة بركان، الذى انتقل إليه على سبيل الإعارة فى موسم 2014.

الأسد المغربى شارك مع نسور قرطاج فى 7 مباريات دولية وسجل هدف، وخطف قلوب قبل الانضمام الرسمى للقلعة الحمراء، بعد اللقطة المؤثرة التى التقطتها عدسات الكاميرات له خلال مشاركته فى مباراة الزمالك والرجاء الأخيرة، فى ذهاب الدور نصف النهائى لدرى أبطال أفريقيا والتى فاز بها الفريق الأبيض بهدف نظيف، حيث حرص المغربى على توديع ملعب المركب محمد الخامس، وقام بتقبيل القائم باكياً على وداع بيته الأول فريق الرجاء، حيث سيحضر اللاعب مع فريقه إلى القاهرة لخوض منافسات إياب نصف النهائى أمام الفارس الأبيض، وسينضم بعدها إلى صفوف الأهلى الذى نجح فى اتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأثارت تلك اللقطة مشاعر الأهلاوية بعدما شاهدوا كيف تأثر اللاعب بانتمائه للقميص الذى يرتديه وهو ما تبحث عنه جماهير الأهلى فى لاعبيها بشكل دائم.