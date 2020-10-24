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كيف يستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى أفريقيا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الزمالك لترتيب أوراقه قبل مواجهة الرجاء البيضاوى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها 1 نوفمبر المقبل، بعد تأجيل اللقاء لثبوت حالات فى صفوف الفريق المغربى، ويرصد الخليج 365 أبرز تجهيزات الفريق الأبيض فى التقرير التالى..

رفض المجازفة بمحمود علاء 

يرفض الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، المجازفة بمحمود علاء مدافع فريق الكرة الأبيض فى مباراة الإسماعيلي المقبلة، حيث ينتظر الحالة الطبية للاعب وموقف البرنامج التأهيلى الذى يخوضه المدافع الدولى قبل تحديد موقفه، خاصة أنه لم يشارك فى التدريبات الجماعية حتى مران الخميس.

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مواصلة الخضوع لاختبارات كورونا

من المقرر أن يخضع الزمالك، اليوم، السبت، لبعض الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، ومنها "رابيد تيست" لتأمين اللاعبين من أى إصابات استعداداً لمواجهة الدراويش، والتى تأتى ضمن البروتوكول المتبع قبل مباريات الدورى، وذلك حال وجود شكوك حول أي حالة مصابة بفيروس كورونا يتم خضوعها لمسحة "PCR" الخاصة بالكشف عن الفيروس.

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تجهيز شيكابالا كورقة رابحة 

يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، الدفع بمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق فى جزء من لقاء الفريق القادم أمام الإسماعيلى فى الأسبوع الأخير من الدورى الممتاز لتجهيزه للفترة المقبلة بعد غيابه فترة كبيرة بسبب إصابة الركبة التى يعانى منها.

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باتشيكو يسعى لتجهيز شيكابا تدريجياً لاستخدامه كورقة رابحة فى المباريات المقبلة، خاصة لقاء الإياب أمام الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر له الأول من نوفمبر المقبل وأيضا نهائى البطولة حال صعود الزمالك والمقرر له السادس من نوفمبر المقبل.

 

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