شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الزمالك لترتيب أوراقه قبل مواجهة الرجاء البيضاوى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها 1 نوفمبر المقبل، بعد تأجيل اللقاء لثبوت حالات كورونا فى صفوف الفريق المغربى، ويرصد الخليج 365 أبرز تجهيزات الفريق الأبيض فى التقرير التالى..

يرفض الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، المجازفة بمحمود علاء مدافع فريق الكرة الأبيض فى مباراة الإسماعيلي المقبلة، حيث ينتظر الحالة الطبية للاعب وموقف البرنامج التأهيلى الذى يخوضه المدافع الدولى قبل تحديد موقفه، خاصة أنه لم يشارك فى التدريبات الجماعية حتى مران الخميس.

من المقرر أن يخضع الزمالك، اليوم، السبت، لبعض الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، ومنها "رابيد تيست" لتأمين اللاعبين من أى إصابات استعداداً لمواجهة الدراويش، والتى تأتى ضمن البروتوكول المتبع قبل مباريات الدورى، وذلك حال وجود شكوك حول أي حالة مصابة بفيروس كورونا يتم خضوعها لمسحة "PCR" الخاصة بالكشف عن الفيروس.

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