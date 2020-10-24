شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد بعد تأهل الأهلى لنهائى أفريقيا: التاسعة تقترب يا ولاد المحظوظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، النادى الأهلى للتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز الذى حققه المارد الأحمر على الوداد المغربى فى نصف النهائى بهدفين نظيفين فى مباراة الذهاب وثلاثة أهداف مقابل هدف فى لقاء الإياب بالقاهرة، وكتب عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصى على تويتر، "الدنيا متعرقبة مع الزمالك فى البطولة دى، ومشاكل وتأجيلات وإصابات، ولسة الرجاء هيبقى كامل العدد وربنا يستر ونصعد، بس سالكة مع الأهلي في كل حاجة، هى مكتوبالهم وهيريحوا كتير لحد النهائى حتى موسيماني مكانش بيكسب الوداد كسبهم رايح جاي الـ 9 تقترب يا ولاد المحظوظة".



احمد عيد

فى سياق متصل، اختارات جماهير النادى الأهلى اللاعب المالى أليو ديانج نسرا لمباراة الفريق الأحمر أمام الوداد المغر بى والذى حقق الفوز بنتيجة 3/1 والتأهيل إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر له يوم السادس من نوفمبر المقبل على استاد القاهرة الدولى.

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صعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي فى لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف في مباراتي الذهاب والعودة.

سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب