شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا تعليقا على أغنية تامر حسنى "ترجعلنا بالسلامة": شكرا بجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلى، عن سعادته بأغنية "ترجعلنا بالسلامة" التى أهداها له الفنان تامر حسنى، وظهور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية فى كليب الأغنية، وأعاد مؤمن نشر الأغنية عبر حسابه على انستجرام وأتبعها بتعليق: "شكرا بجد".





أغنية مؤمن زكريا "ترجعلنا بالسلامة" من كلمات منة عدلى القيعى، ألحان عبد الرحمن رشدى، توزيع تميم، وتقول كلماتها: "مش لوحدك تبقى فى قلب غيرك سايب علامة.. وأنت سيبت حاجات كتيرة دمع وفرح وابتسامة.. ذكريات مبتتنسيش واللى أكتر جاى ياما.. كلنا بنستنى يوم يوم ما ترجع بالسلامة، كل واحد فينا مؤمن إنك أقوى ما فى الحكاية، صورتك بتكلمنا ديمًا حتى وأنت بعيد معانا، لو جيه يوم ووقعت لازم ترجع أقوى من البداية، زى ما يامه هتفنا اسمك انهارده ليك غنانا".

وأهدى تامر حسنى، الأغنية لمؤمن زكريا، قائلا: "معاك وفى ظهرك لحد ما ترجع لجمهورك بمليون سلامة.. ربنا معاك يا بطل".

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من ناحية أخرى، يواصل مؤمن زكريا، التأهيل فى صالة الجيم تحت إشراف حسين عبد الدايم مدرب أحمال المارد الأحمر السابق، حيث تداول العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لمؤمن زكريا أثناء القيام بتمرين العجلة، وظهرت على ملامحه العزيمة والإصرار والرغبة فى الشفاء من الإصابة التى تعرض لها وأدت لابتعاده عن الملاعب.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وافق على مبادرة هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالكاف بتعيين مؤمن زكريا سفيرًا لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، كنوع من الدعم للاعب الأهلى ومنتخب مصر الذى يعانى من مرض خطير تسبب فى إبعاده عن كرة القدم وتجميد مسيرته الاحترافية.

ونشر الكاف بيانا عبر موقعه الرسمى أكد فيه أن مؤمن زكريا سيكون سفيرًا لنهائى البطولة، والذى سيقوم بناءً على دوره بالعديد من الأنشطة، أبرزها حضور المباراة النهائية ووضع كأس البطولة فى أرضية ملعب المباراة حيث سيحمل مؤمن الكأس قبل أن يحمله الأبطال على منصة المجد.