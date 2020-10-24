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حسين الشحات بعد تأهل الأهلى لنهائى أفريقيا: الحمد لله وعقبال البطولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم حسين الشحات، لاعب النادى الأهلى، عن سعادته بالتأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، لأول مرة فى تاريخه مع النادى الأهلى، وذلك بعد الفوز على الوداد المغربى، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف فى مجموع اللقاءين، متمنيا أن تكون البطلة القارية من نصيب القلعة الحمراء. ونشر الشحات عدة صور من مباراة الأمس وصحبها بتعليق: "الحمد لله.. عقبال البطولة إن شاء الله".

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وصعد الأهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربى بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما أمس الجمعة، باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

 

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وجاء صعود الأهلى للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضى بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته فى الفوز فى لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد، واقترب الأهلى كثيراً من استعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف فى مباراتى الذهاب والعودة.

 

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سجل ثلاثية الأهلى مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم، فيما سجل للوداد باهر المرتجى، وينتظر الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربى، حيث يلتقى بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر فى إياب نصف النهائى بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف فى المغرب.

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