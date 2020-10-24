محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: بالمواعيد والقنوات الناقلة.. ليفربول ضمن مباريات مثيرة بالسبت الناري يُقام اليوم السبت، عدد من المباريات المثيرة والهامة بالمسابقات الأوروبية المختلفة، أبرزها مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز. ونرصد لزوار الخليج 365 الرياضي، أبرز مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة: Advertisements الدوري الإنجليزي: - 1.30: وست هام ومانشستر سيتي (بي إن سبورتس اتش دي 1).

- 6.30: مانشستر يونايتد وتشيلسي (بي إن سبورتس اتش دي 2).

- 9.00: ليفربول وشيفيلد يونايتد (بي إن سبورتس اتش دي 2). الدوري الإيطالي: - 6.00: جنوى وإنترناسيونالي (بي إن سبورتس اتش دي 4).

- 8.45: لاتسيو وبولونيا (بي إن سبورتس اتش دي 4). الدوري الألماني: - 6.30: بروسيا دورتموند وشالكة. الدوري الفرنسي: - 9.00: باريس سان جيرمان وجنوى (بي إن سبورتس اتش دي 6).

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