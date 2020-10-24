تقرير.. كيف استعد ريال مدريد وبرشلونة للكلاسيكو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

يستضيف نادي برشلونة الإسباني غريمه التقليدي ريال مدريد، اليوم السبت، في مباراة الكلاسيكو على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ10 نقاط من 5 مباريات، بينما يقع برشلونة في المركز العاشر بـ7 نقاط من 4 مباريات.

ويخوض ريال مدريد مباراة الكلاسيكو، بعد هزيمة مفاجئة على يد قادش الصاعد حديثاً لليجا بهدف نظيف في الجولة الماضية، ثم الخسارة بثلاثة أهداف لهدفين أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

بينما يلعب برشلونة مباراة الكلاسيكو تحت قيادة الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للبارسا الذي يخوض أول لقاء كلاسيكو له في القيادة الفنية للنادي الكتالوني، والذي سيسعى لكسر سلسلة عدم الهزيمة للفرنسي زين الدين زيدان على ملعب "كامب نو" معقل البلوجرانا.

وتعتبر عودة سيرجيو راموس قائد الفريق الملكي لقائمة فريقه دفعة معنوية كبيرة لزيدان بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباراة شاختار بدوري الأبطال، كما أن كومان تلقى أخباراً سعيدة بعودة الظهير الأيسر جوردي ألبا بعد تلقيه التصريح الطبي بعد تعافيه من الإصابة هو الآخر.

ويغيب عن صفوف ريال مدريد 4 لاعبين هم: إدين هازارد، داني كارفاخال، ألفارو أودريوزولا وماريانو دياز بداعي الإصابة، بينما يغيب كل من مارك أندريه تير شتيجن، رفقة كل من صامويل أومتيتي وماتيوس فرنانديز عن برشلونة.

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وقال كومان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "من المهم أن تتعلم، وتفوز بالمباريات، الفوز يمنحك الثقة، اللاعبون يستحقون ذلك مقابل العمل الذي يقومون به يوميا، إنهم يظهرون الكثير من الطموح، وبنظام لعب مختلف، إذا فزت بالمباريات فسيكون كل شيء أسهل، لدينا جدول زمني ضيق، ونبحث عن الافضل في كل لعبة".

وأضاف: "الكلاسيكو هي مباراة تقرر من تفاصيل صغيرة، ولكن سيكون الأمر غريبا اللعب بدون جماهير في مباراة كهذه، ربما ريال مدريد لم يكن بالمستوى المطلوب في المباراتين الأخيرتين، وهو فريق لديه خبرة كبيرة وسيأتي من أجل الفوز يعرفون كيفية التعامل مع الضغط، لا أظن أنهم متأثرون بما حصل مؤخرًا".

واختتم المدير الفني الهولندي: "ريال مدريد فريق يملك الجودة، في بعض الاحيان يلعبون 4-4-2 اكثر من 4-3-3، بالتأكيد لن يتركوا المساحات التي تركوها في المباريات الاخيرة، اتوقع ريال مدريد اكثر إحكاما دفاعيا، بمساحات أقل، بالنسبة لهم من المهم ان يتواجد راموس، هو من الافضل، لديه شخصية، له تأثير في المباراة".

وفي الجهة المقابلة قال زيدان: "مباريات الكلاسيكو مختلفة، وهي مباريات خاصة دائمًا، الكلاسيكو للجميع، ستكون مباراة جيدة، على الرغم من هذا الوضع وعدم تواجد الجماهير".

وأضاف: "علينا نسيان ما حدث، ومنذ وقت ليس ببعيد كنا نواجه صعوبات، هذه مباراة خاصة لإعادة تأسيس قوتنا، بعد هزيمتيْن متتاليتيْن، مباراة الكلاسيكو هي أفضل طريقة لكي نقلب الوضع، ولنقول بأننا نُريد تغيير الوضع، تقديم مباراة جيدة هو ما نريده".

وتابع الفرنسي: "برشلونة فريق قوي دائمًا ومع كل مدرب، فريق تنافسي يعرف كيف يلعب كرة القدم بشكلٍ جيد، ويمكن أن يجعل الأمور أكثر صعوبة عليك، وكالعادة لن أخوض في التفاصيل، ولكن من الجيد أن نلعب ضدهم، مباراة معقدة منذ البداية".

واختتم زيدان تصريحاته: "لدينا حافز كبير، سندخل المباراة للفوز، نحن نفعل ذلك دائمًا ولكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور بشكلٍ جيد، ونحن نضع دافعنا وتركيزنا كاملًا في الملعب لمدة 90 دقيقة".