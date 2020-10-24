"إهانة الوداد رايح جاي".. صحف المغرب تُعلق على تأهل الأهلي لنهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

حجز الأهلي رسميًا بطاقة العبور إلى الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز الذي حققه بطل مصر على حساب الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (3-1) في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة".

الأهلي في لقاء الذهاب كان قد حسمه لصالحه بالفوز بهدفين دون رد، ليكون مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا بنتيجة (5-1).

وأصبح الأهلي في انتظار الفائز من لقاء الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي والذي سيقام في الأول من نوفمبر المقبل، حيث من المقرر أن تقام الموقعة النهائية من البطولة القارية في مصر خلال السادس من الشهر المقبل.

"يلا كورة" يستعرض في السطور التالية، أبرز عناوين الصحف المغربية عقب تأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال.

- "الأهلي بالألغام يزيد الوداد الهم والآلام!"

صحيفة "المنتخب " المغربية، قالت إن فريق الوداد انتظره مهمة صعبة للغاية وشائكة، لافتة إلى أن مهمة الفريق الودادي ضئيلة جدًا أمام الأهلي بعد نتيجة الذهاب.

وأضافت الصحيفة، أن مهمة الوداد كانت صعبة لعدة أسباب لأن الأهلي يمتلك التاريخ والقوة والقدرات ليس كأي فريق آخر.

- "الوداد ينهزم ويودع الأبطال"

صحيفة "البطولة" المغربية، ذكرت أن الأهلي عاد من جديد ليتفوق في النتيجة على الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد أن كانت نتيجة الذهاب في المغرب انتهت (2-0).

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وأشارت الصحيفة، إلى أن الوداد عجز عن الوصول لمرمى محمد الشناوي سوى بفرصة في الدقيقة الأولى غير ذلك نجح الأهلي في تحقيق هدفه من خلال تسجيل ثلاثة أهداف.

- "الأهلي يهين الوداد ذهابًا وإيابًا"

صحيفة "LE 360" المغربية، سلطت الضوء على مباراة الأهلي والوداد، قائلة إن الفريق المغربي تعرض للإهانة سواء في الذهاب أو الإياب.

وأضافت الصحيفة، أن الأهلي أصبح في انتظار المتأهل من لقاء الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي والذي سيقام في الأول من نوفمبر المقبل بمصر.

وبحسب الصحيفة، فإن الوداد تعرض للإهانة في الذهاب بالخسارة بهدفين دون رد، ثم تعرض للإهانة في الإياب بالخسارة مرة أخرى بالقاهرة بنتيجة (3-1).

- "الوداد يسقط بثلاثية"

قالت صحيفة "هسبورت" المغربية، إن مشوار فريق الوداد البيضاوي في بطولة دوري أبطال أفريقيا توقف عند نصف النهائي بعد الإقصاء على يد الأهلي بالخسارة بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وأضافت الصحيفة، أن الأهلي خاض المباراة بارتياح كبير خاصة في الشوط الثاني نظرًا لتقدمه بهدفين قبل أن يعزز ياسر إبراهيم النتيجة لصالح بطل مصر في الدقيقة 59 من رأسية عن طريق ركنية نفذها حسين الشحات.

- "الأهلي يقسو على الوداد"

هكذا كان عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة "راديو مارس"، قائلة إن الأهلي عاد مجددًا ليفوز على الوداد بثلاثية في القاهرة بعد أن كان نتيجة الذهاب في المغرب لصالح الأهلي أيضًا بثنائية دون رد.