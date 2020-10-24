فرج عامر يعلن عبر "فيسبوك" أولى صفقات سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تعاقد الفريق السكندري مع محمود البدري، لاعب الإنتاج الحربي.

ويتبقى لفريق سموحة مباراة وحيدة في الدوري الممتاز الموسم الحالي أمام مصر المقاصة، بينما يلعب سموحة مع نظيره، نادي مصر.

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وكتب رئيس سموحة في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "محمود البدري نجم الإنتاج، انضم لسموحة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الإنتاج الحربي".

وسبق ان أعلن فرج عامر إبرام النادي السكندري صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن نادي سموحة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد ٤٨ نقطة.