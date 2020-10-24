محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تعاقد الفريق السكندري مع محمود البدري، لاعب الإنتاج الحربي.
ويتبقى لفريق سموحة مباراة وحيدة في الدوري الممتاز الموسم الحالي أمام مصر المقاصة، بينما يلعب سموحة مع نظيره، نادي مصر.
وكتب رئيس سموحة في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "محمود البدري نجم الإنتاج، انضم لسموحة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الإنتاج الحربي".
وسبق ان أعلن فرج عامر إبرام النادي السكندري صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
يذكر أن نادي سموحة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد ٤٨ نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر يعلن عبر "فيسبوك" أولى صفقات سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.