محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

يستضيف نادي برشلونة الإسباني غريمه التقليدي ريال مدريد، اليوم السبت، في مباراة الكلاسيكو على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على برشلونة، بعد هزيمة مفاجئة على يد قادش بهدف نظيف في الجولة الماضية بالليجا، ثم الخسارة بثلاثة أهداف لهدفين أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

واستقر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، على اللعب بأربعة لاعبين في وسط الملعب أمام برشلونة، والدفع بكل من كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور في خط الهجوم.

وفي الجهة المقابلة، يرغب الهولندي رونالد كومان الذي يخوض أول كلاسيكو له كمدير فني لبرشلونة، في تحقيق نتيجة الفوز وفرض سيطرته على المباراة.

وسيقوم كومان بالدفع بخط هجومي ناري، حيث سيلعب بثلاثي هجومي مكون من أنطوان جريزمان وأنسو فاتي وليونيل ميسي، ويأتي خلفهم البرازيلي فيليب كوتينيو كصانع ألعاب.

ونستعرض لكم خلال السطور القادمة التشكيل المتوقع لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد:

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: نيتو.

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خط الدفاع: سيرجينو ديست - جيرارد بيكيه - كليمنت لينجليه - ديفيد ألبا.

خط الوسط: فرانكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش - توني كروس - كاسيميرو - فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.