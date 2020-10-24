ديربي السودان | ليلة الحسم…تاريخ مواجهات الهلال والمريخ “آخر 20 مباراة”

يصطدم الهلال بغريمه التقليدي المريخ في إحدى قمم مباريات اليوم السبت، ضمن الجولة 34 والأخيرة من الدوري السوداني الممتاز، والتي ستحسم نتيجتها هوية بطل موسم 2020/2019.

ويتصدر المريخ المسابقة برصيد 71 نقطة، متقدمًا على الهلال بفارق نقطتين، ويحتاج الفريق الأحمر والأصفر للتعادل للتتويج بلقب الدوري للمرة الـ 21 في التاريخ، والاقتراب من الهلال صاحب الرقم القياسي بـ 27 لقبًا.

وتبدأ مباراة الهلال والمريخ في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، أي بعد دقائق قليلة من نهاية مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، والمقرر لها على ملعب كامب نو عند الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش.

ويدخل الهلال ديربي الخرطوم أمام المريخ بعد أن أقال مدربه “الفاتح النقر” بسبب التعادل في ثلاث جولات متتالية في الدوري السوداني، ليتولى لاعبه ومدربه الأسبق “فوزي المرضي” المسؤولية في مباراتي أهلي شندي والمريخ.

واستطاع فوزي المرضي إعادة الإتزان للهلال في المباراة الماضية بهزيمة أهلي شندي 3/صفر، وسط تألق من نصر الدين عمر ونزار حامد وفارس عبد الله ووليد بخيت وعبد الرؤوف يعقوب والحارس جمال سالم.

أما المريخ فيعيش فترة مميزة من بعد استئناف الموسم الكروي يوم 16 سبتمبر الماضي تحت قيادة مدربه التونسي جمال خشارم، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات وتعادل مرتين، دون التعرض لأي خسارة.

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ويستهدف نجوم المريخ أمثال “أمير كمال ورمضان عجب ومحمد الرشيد وأحمد حامد والسماني سعد الدين وسيف الدين مالك” مع المدرب جمال خشارم في تحقيق الفوز على الهلال مساء اليوم لتأكيد أحقيتهم في التتويج بلقب الدوري السوداني الغائب عن خزائنه منذ عام 2015، وهو آخر لقب في العموم بالنسبة للفريق، فلم يفز كذلك بكأس السودان منذ عام 2014.

ولا يوجد فريق مُتفوق على الاخر بشكل واضح في الأعوام الماضية، ففي آخر 5 مباريات فاز الهلال في مناسبتين عامي 2017 و2018، بينما فاز المريخ عامي 2018 و2019، وانتهى لقاء بالتعادل السلبي.

وكانت آخر قمة بين الهلال والمريخ قد انتهت رسميًا بفوز المريخ بهدفين دون رد يوم 23 نوفمبر 2019، بعدما توقف اللعب بسبب اعتراض لاعبي وجمهور الهلال على حكم المباراة لأكثر من 20 دقيقة، ليتم إلغاء المقابلة بقرار إداري، واحتسابه نقاطها لصالح المريخ واعتباره فائزًا بنتيجة 2/صفر، علمًا بأن نتيجة المباراة كانت تقدم المريخ 1/2.

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