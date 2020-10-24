يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، الموعد الأهم في مباريات اليوم السبت 24 أكتوبر 2020 بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض، والمقرر له في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش على ملعب كامب نو في إقليم كتالونيا، لحساب الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

تُنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على عدة محطات مجانية خاصةً في منطقة شرق أوروبا، بينما تبث مباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند الساعة 16:00 بتوقيت مصر و17:00 بتوقيت السعودية، عبر قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، الذي قام بالتعليق على قمة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد ليلة أمس الجمعة.

وتواجد العديد من القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو الأرض أمثال سيتانتا سبورتس البريطانية، وسبورت كلوب 1 الصربية، وسبورت كلوب 1 السلوفينية، وسبورت كلوب 1 الكرواتية، ودي جي 1 الرومانية، بالإضافة إلى قناة CBC سبورت الأذربيجانية التي تبث محتواها بالمجان دون تشفير عبر قمر Europe Star1 شرقًا 45، بتردد 11135 أفقي، بمعدل تركيز 27500، وتصحيح 5/6، وتوجد قناة أخرى مجانية ستنقل الكلاسيكو سنوضح تفاصيلها في سياق هذا التقرير.

تجدر الإشارة إلى أن رابطة الدوري الإسباني قد اختارت الحكم “خوان مارتينيز مونويرا” لإدارة الكلاسيكو، رغم أنه لم يسبق له إدارة أي مباراة بين برشلونة وريال مدريد، إلا أن الرابطة اعتمدت على الخبرات التي اكتسبها من إدارته لمباريات لكلا الفريقين بالموسم الماضي.

وأدار خوان مونويرا ثلاث مباريات لريال مدريد خلال عام 2020، تمكن الريال من الفوز في مباراتين منهم 1/2 و1/صفر أمام إشبيلية وخيتافي بالموسم الماضي – على الترتيب-، وتعادل في مباراة هذا الموسم مع ريال سوسيداد من دون أهداف في افتتاح الليجا.

كما أدار 4 مباريات لبرشلونة في النصف الثاني من الموسم الماضي، انتهت واحدة منهم بخسارة البرسا بهدف دون رد أمام أثلتيك بلباو في ربع نهائي كأس الملك على ملعب سان ماميس، بينما انتهت الثلاث مباريات الأخرى بفوز برشلونة على ريال سوسيداد وليجانيس وآلافيس بنتائج (1/صفر و2/صفر وصفر/5).

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

قناة Varzish Sport HD (طاجيكستان) بث مجاني

القمر :Al Yah 1 @ 52.5 East + القمر NSS-12 @ 57° East

التردد: 11566 أفقي – الترميز 10750 – التصحيح 3/4 – على القمر NSS 703 اتجاه 57 شرقًا.

التردد: 11785 أفقي – الترميز 27500 – التصحيح 5/6 – على القمر Insat 2DT اتجاه 55.1 شرقًا.

قناة Eleven Sports 1 HD portugal (البرتغال) مشفرة بـ ناجرافيشن

التردد 12398 أفقي – الترميز 27500 – التصحيح 3/4 – على القمر Hispasat 1B/1c/1d اتجاه 30 غربًا.

قناة Canal + Premium Poland (بولندا) مشفرة بكوناكس

التردد 11278 عمودي – الترميز 27500 – التصحيح DVB-S2 8PSK 3/4 – على القمر Hot Bird 9 (13C) اتجاه 13 شرقًا.

قناة CBC Sport (أذربيجان) مجانية

التردد 11135 أفقي – الترميز 27500 – التصحيح 5/6 – على القمر Europe*Star 1 ، اتجاه 45 شرقًا.

قنوات أخرى

Setanta Sports Euro Asia

Sport Klub 1 Serbia

Sport Klub 1 HD Slovenija

Sport Klub 1HD Croatia

Digi Sport 1 HD Romania

Ziggo Sport Select HD

Sport Klub 1 Montenegro

Varzish Sport HD

Movistar LaLiga HD

DAZN 1 HD

Spiler 2 TV

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قناة DUHOK HD

التردد : 11188 عمودي

معدل الترميز : 1774

القمر : NSS 57°E

قناة Idman

التردد : 11169 أفقي

معدل الترميز : 20400

القمر : AzerSpace 46°E

قناة 3 Sport

التردد : 11293 عمودي

معدل الترميز : 27500

القمر : Afghansat 1

قناة Iran 3

التردد : 11555 عمودي

معدل الترميز : 30000

القمر : Intelsat 902

قناة Rah-e-Farda

التردد : 11293 عمودي

معدل الترميز : 27500

القمر : Afghansat 1

قناة TV Safina

التردد : 11491 عمودي

معدل الترميز : 04650

القمر : ABS 2

قناة Maiwand TV

التردد : 11785 أفقي

معدل الترميز : 27500

القمر : Y1A