شكرا لقرائتكم الأهلي يفاضل بين ثلاث محترفين لتدعيم خط الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو النادي الأهلي على 3 أسماء للاعبين أجانب تمهيداً للتعاقد مع أحدهم لتدعيم هجوم الفريق لقيد أحدهم محل السنغالي اليو بادجي، الذي اتحذ الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قراراً برحيله خلال الفترة المقبلة، وطلب موسيماني التعاقد مع مهاجم اجنبي سوبر لتدعيم صفوف الفريق، بعد الاستقرار على رحيل الثنائي السنغالي اليو بادجي والأنجولي جيرالدو، في الوقت الذي سيتم قيد المدافع المغربي بدر بانون علي حساب واحد منهم فيما سيتم قيد المهاجم الأجنبي الجديد على حساب الثاني.

ورشحت لجنة التخطيط بالأهلي المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة لكي ينضم لصفوف الفريق في الموسم الجديد ،خاصة بعد المردود الرائع الذي قدمه مع فريقه هذا الموسم في الوقت الذي جهزت لجنة التخطيط بالنادي عددآ من السير الذاتية لمهاجمين اخرين منهم لاعبين نالا إعجاب لجنة التخطيط، لعرضهم على موسيماني تمهيدا لاختيار احدهم لتدعيم هجوم الفريق، الا ان المدرب الجنوب افريقي طلب ارجاء البت في الأمر لحين انتهاء بطولة دوري ابطال افريقيا.

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وأبدى موسيماني تحفظه على المردود الذي يقدمه اليو بادجي خاصة أنه لا ينفذ المهام والتعليمات المطلوبة منه، كما أنه في الفترة الأخيرة أصبح تركيزه خارج الملعب وبالتحديد في مسأله تغيير سيارته الشخصية بصورة دورية وهو الأمر الذي لاحظه الجهاز الفني.

وفي شأن أخر وعد موسيماني بتكرار تجربة زيزو لاعب الزمالك الذي تعاقد معه الفريق الأبيض في الموسم الماضي وكان لاعباً واعداً ولكنه لم يحقق نجاحات كبيرة خلال فترة احترافه قبل أن يصبح نجم الزمالك الأول، وذلك مع أحمد حمدي عبد القادر لاعب الفريق الجديد القادم من الدوري التشيكي من خلال منحه فرصه اللعب والدفع به في المباريات في ظل قناعته الكبيرة بإمكانياته الفنية والبدنية.

وتعاقد الأهلي مع عبد القادر قادماً من نادى سبارتا براج التشيكي بعد متابعة الجهاز الفنى بالفريق للاعب خلال الفترة الماضية، والتى قدم فيها عروضاً جيدة مع ناديه التشيكى، وحسمت رغبة أحمد عبد القادر الشهير بـ"حمدى" عودته للقلعة الحمراء، وفضّل العودة للنادى عن عروض أخرى تلقاها خلال الفترة الماضية، ويُعد أحمد عبد القادر أحد أبناء الناشئين في الاهلي ولعب عدة مواسم بالقطاع وظهر فيها بشكل جيد قبل أن يخوض تجربة احتراف أوربية مع نادي سبارتا التشيكي ويعود بعدها للأهلي.