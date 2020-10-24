شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. فلافيو يهدى الأهلى دورى أبطال 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الأنجولى امادو فلافيو مهاجم الأهلى الأسبق في إهداء فريقه بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2008 عندما أحرز الهدف الثانى لفريقه أمام القطن الكاميرونى في اللقاء الذى أقيم بإستاد القاهرة وانتهى لصالح المارد الأحمر بهدفين نظيفين و تقدم وائل جمعة بالهدف الأول بعرضية من الناحية اليسرى قابلها برأسه قوية داخل مرمى الفريق الكاميرونى ، وفى الشوط الثانى استطاع فلافيو تحويل كرة زميله جليبرتو برأسه في الزاوية العكسية لحارس القطن معلنا عن الهدف الثانى لفريقه .

صعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف في مباراتي الذهاب والعودة.

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سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.