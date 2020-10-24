شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد قبل لقاء مانشستر يونايتد اليوم: ستكون مواجهة شاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، إن فريقه لن يتأثر بالتقلبات القوية لمانشستر يونايتد في بداية الموسم، عندما يزور ستاد أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وخسر يونايتد (3-1) و(6-1) بملعبه من كريستال بالاس وتوتنهام هوتسبير على التوالي، لكنه تعافى ليفوز على نيوكاسل يونايتد كما حقق انتصارا ثمينا على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ولم يفز تشيلسي في أولد ترافورد في الدوري منذ 7 سنوات، وبدأ لامبارد مسيرته التدريبية بخسارة قاسية (4-0) من يونايتد في الموسم الماضي، كما خسر بملعبه (2-0)، لكنه تفوق في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وتابع لامبارد: «فازوا في باريس بنتيجة رائعة وكل شيء متقارب في الدوري. إنها فرصة لجمع نقاط صعبة وستكون مواجهة شاقة».