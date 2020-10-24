شكرا لقرائتكم خبر عن «جناح بايرن ميوينخ» يتوج بجائزة لاعب الأسبوع في «التشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن اللاعب الفائز بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، عقب نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات. ووفقًا للحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن الفرنسي كينجسلي كومان، نجم بايرن ميونخ، هو من حصد الجائزة هذا الأسبوع.

ونجح كومان في زيارة شباك أتلتيكو مدريد مرتين، خلال انتصار فريقه البافاري برباعية نظيفة. وكان ينافس كومان على الجائزة، كل من: ألفارو موراتا (يوفنتوس)- أنجيلينو (لايبزيج)- تيتي (شاختار).