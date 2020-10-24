شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب مانشيني قبل لقاء ميلان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحد اللاعبين الأساسيين في صفوف فريق روما إصابته بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة. وكتب جيانلوكا مانشيني، مدافع روما، على حسابه بشبكة إنستجرام: «لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، لذا أنا في الحجر الصحي».
وأضاف: «أشعر أنني بحالة جيدة وأعد الأيام بشكل تنازلي حتى أعود إلى الملعب. أراكم قريبًا.. يحيا روما». ويغيب مانشيني بذلك عن المباراة القوية بين روما وميلان، الإثنين المقبل، في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
106,060
-
تعافي
98,624
-
وفيات
6,166
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يضرب مانشيني قبل لقاء ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.