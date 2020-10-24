شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب مانشيني قبل لقاء ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحد اللاعبين الأساسيين في صفوف فريق روما إصابته بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة. وكتب جيانلوكا مانشيني، مدافع روما، على حسابه بشبكة إنستجرام: «لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، لذا أنا في الحجر الصحي».

وأضاف: «أشعر أنني بحالة جيدة وأعد الأيام بشكل تنازلي حتى أعود إلى الملعب. أراكم قريبًا.. يحيا روما». ويغيب مانشيني بذلك عن المباراة القوية بين روما وميلان، الإثنين المقبل، في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.