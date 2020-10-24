شكرا لقرائتكم خبر عن توماس توخيل: كيليان مبابي في خطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق باريس سان جيرمان مواجهة ديجون، غدا السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، وسط غيابات عديدة في صفوفه. وقال توماس توخيل، في تصريحات أبرزتها شبكة راديو مونت كارلو: «أفكر بجدية في وضع كيليان مبابي وبرسنيل كيمبيمبي على مقاعد البدلاء، لقد لعب الثنائي كثيرا مع منتخب فرنسا، إنهما في خطر».
وأضاف توخيل: «سنقيم الأمور في مران الفريق اليوم السبت، يجب أن نتحدث مع الأطباء وأخصائي العلاج الطبيعي بشأن مبابي وكيبيمبي».
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