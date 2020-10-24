شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحرم دورتموند من إيمري تشان قبل لقاء شالكه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى بوروسيا دورتموند ضربة قوية، قبل يوم واحد على الصدام المرتقب مع شالكه، في ديربي الرور المقرر له اليو السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

فقد أعلن النادي، في بيان رسمي، إصابة لاعبه إيمري تشان بفيروس كورونا، رغم عدم معاناته من أي أعراض. وتقرر عزل لاعب يوفنتوس السابق في منزله، بينما جاءت باقي نتائج عناصر الفريق سلبية.

وبذلك، لن يكون صاحب الـ26 عامًا مؤهلًا، للتواجد ضمن قائمة أسود الفيستيفال في مباراة الديربي، ليتواصل غيابه بعد عدم مشاركته ضد لاتسيو الإيطالي، الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.