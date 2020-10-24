شكرا لقرائتكم خبر عن ساني يعود لكتيبة بايرن ميونخ أمام فرانكفورت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات من المؤكد غياب سيرجي جنابري، لاعب بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني، عن مباراة الفريق اليوم السبت أمام آينتراخت فرانكفورت، بعدما جاءت عينته إيجابية في فحوص فيروس كورونا المستجد، في أوائل الأسبوع الجاري.
وقال هانز فليك، مدرب الفريق في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إنه بينما سيغيب جنابري الذي لم يتواجد أيضًا في مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، سيغيب أيضًا الفرنسي كورنتين توليسو للإيقاف، فيما عاد ليروي ساني للفريق بعدما عانى من إصابة في الركبة الشهر الماضي.
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