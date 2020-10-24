شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو المصاب الوحيد بفيروس كورونا داخل كتيبة يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي يوفنتوس، شفاء الأمريكي ويستون ماكيني، لاعب وسط الفريق، من فيروس كورونا المستجد. وكان النادي الإيطالي قد أعلن إصابة ماكيني بكورونا، في الأيام الماضية بعدما جاءت نتيجة فحوصاته إيجابية.

وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي: «أجرى ماكيني وفقًا للبروتوكول، مسحة كورونا والتي جاءت نتبجتها سلبية». وأضاف البيانكونيري، أن ماكيني تعافى بذلك من الفيروس ولم يعد يخضع للعزل المنزلي، وبالتالي، أصبح كريستيانو رونالدو، نجم وهداف اليوفي، هو اللاعب الوحيد الذي لا يزال مصابا بالفيروس.