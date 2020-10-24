شكرا لقرائتكم خبر عن تياجو سيلفا يكشف أسباب رحيله عن باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع تشيلسي، عن الأسباب التي دفعته للرحيل عن باريس سان جيرمان، بعد 8 سنوات قضاها في حديقة الأمراء. ورحل سيلفا عن سان جيرمان رسميا عقب مباراة بايرن ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي خسرها فريق العاصمة الفرنسية بهدف دون رد، ليكتفي مدافع السيليساو بخوض 315 مباراة مع الباريسيين.
وقال سيلفا، في تصريحات لقناة "إسبورتي إنترتيفو" البرازيلية: "بالنسبة لي، سيكون من الصعب أن أبدأ سنة أخرى مع كل هذا الضغط من أجل الفوز بدوري الأبطال، لذا فمن المنطقي أن أغير الأشياء قليلًا".
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