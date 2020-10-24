شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يؤمن بول بوجبا خوفا من رحيله لصفوف ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة «ESPN»، إن مانشستر يونايتد قام بتفعيل بند التجديد التلقائي في عقده مع بوجبا لمدة موسم واحد، بموافقة اللاعب الفرنسي، لينتهي في صيف 2022. وكان بوجبا قد فتح الباب بقوة خلال الفترة الماضية أمام فكرة رحيله إلى ريال مدريد في المستقبل، حيث قال: «كل لاعب كرة قدم يحلم باللعب لريال مدريد». ويعتبر زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، من أشد المعجبين ببوجبا، وحث إدارة الميرنجي أكثر من مرة على التعاقد مع نجم يوفنتوس السابق.

وأوضحت الشبكة، أن بوجبا سيتعين عليه أن يختار بين مانشستر يونايتد وريال مدريد الصيف المقبل، في الوقت الذي عاود فيه يوفنتوس الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي لإعادته مرة أخرى.