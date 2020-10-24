شكرا لقرائتكم خبر عن «رئيس الملكي» يزور غرفة ريال مدريد قبل «كلاسيكو الأرض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زار فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، غرفة الملابس لرؤية اللاعبين، عقب الهزيمة أمام شاختار دونيتسك (3-2) الأربعاء الماضي، في مستهل منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي جاءت عقب السقوط أمام قادش، وقبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو اليوم.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، تواجد بيريز لمدة 3 دقائق فقط في غرفة الملابس، لأن هذه لم تكن ليلة للمحادثات، وربما كان من الإيجابي غياب الجماهير عن الملعب، في تلك اللحظة.