شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أوزيل يهاجم أرتيتا بعد استبعاده من قائمة "الجانرز": فشلت في أن تكون عادلا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه إيركوت سوجوت وكيل أعمال الألماني مسعود أوزيل، انتقادات حادة للإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، موضحا أن موكله يستحق أن يتلقى تفسيرا حول استبعاده من قائمة الجانرز في البريميرليج.
وقال وكيل أعمال أوزيل في تصريحات لقناة "إي إس بي إن": "جماهير آرسنال تستحق أن تعرف الأسباب بصدق، وليس ما يقوله أرتيتا بأنه لم ينجح في إخراج أفضل ما لدى أوزيل". وأضاف: "أنت أرتيتا لم تفعل ذلك، أنت فشلت في أن تكون عادلا وصادقا وأن تعامل شخصا باحترام وهو لديه عقد وولاء طوال الوقت".
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
106,060
-
تعافي
98,624
-
وفيات
6,166
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل أوزيل يهاجم أرتيتا بعد استبعاده من قائمة "الجانرز": فشلت في أن تكون عادلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.