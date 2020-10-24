شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أوزيل يهاجم أرتيتا بعد استبعاده من قائمة "الجانرز": فشلت في أن تكون عادلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه إيركوت سوجوت وكيل أعمال الألماني مسعود أوزيل، انتقادات حادة للإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، موضحا أن موكله يستحق أن يتلقى تفسيرا حول استبعاده من قائمة الجانرز في البريميرليج.

وقال وكيل أعمال أوزيل في تصريحات لقناة "إي إس بي إن": "جماهير آرسنال تستحق أن تعرف الأسباب بصدق، وليس ما يقوله أرتيتا بأنه لم ينجح في إخراج أفضل ما لدى أوزيل". وأضاف: "أنت أرتيتا لم تفعل ذلك، أنت فشلت في أن تكون عادلا وصادقا وأن تعامل شخصا باحترام وهو لديه عقد وولاء طوال الوقت".