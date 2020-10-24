شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الزمالك تورط في تأجيل مباراة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وائل جمعة، نجم فريق النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الرجاء هو الأكثر استفادة من تأجيل مباراته أمام الزمالك، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال جمعة عبر بي ان سبورتس:"ليس من العيب أن تستفيد من قرارات تصب في صالحك، وأتمنى الشفاء لجميع اللاعبين المصابين، ولكن الاتحاد الأفريقي لا يمتلك الشفافية".

وواصل:"الزمالك تورط في التأجيل، ففي البداية كان مرحبا بالقرار ولكن بعد ذلك شعر أن الأمور ليست في صالحه، فأضطر للاعتراض على التأجيل".

ويلتقي الزمالك بالرجاء في مطلع نوفمبر المقبل، حيث حسم بطل مصر لقاء الذهاب فب الجار البيضاء بهدف دون رد.