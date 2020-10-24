شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تدعو مندوبي فيفا لإجتماع طارئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى الدعوة لمندوبي الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " للحضور إلى القاهرة والتناقش في البنود الخلافية في اللائحة الجديدة قبل عرضها علي الجمعية العمومية وكذلك حسم موعد الانتخابات المقبلة .

ويتمثل الخلاف بين اتحاد الكرة والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في خارطة الطريق أو مهام اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، ويتمسك الفيفا بإجراء انتخابات اتحاد الكرة يوم 30 نوفمبر بجانب تحديد عدد ثابت للجمعية العمومية.

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وحرص مسؤولو اتحاد الكرة على توضيح صعوبة إجراء الانتخابات بعد شهر أكتوبر لأن قانون الرياضة ينص على اجراء انتخابات الاتحادات خلال 4 شهور من نهاية السنة المالية التي تنتهي 30 يونيو، إلا أن الفيفا تمسك بإجراء الانتخابات.

الأمر الثاني محل الخلاف عدد أعضاء الجمعية العمومية حيث أكد مسؤولو اتحاد الكرة للفيفا أن تحديد عدد ثابت قد يظلم بعض الأندية التي استوفت الشروط للانضمام للجمعية العمومية.

لكن أمام تصميم الفيفا غير العادي على تنفيذ البندين وافقت اللجنة الخماسية على إجراء الانتخابات 30 نوفمبر مع التأكيد أنها ستكون مهددة بالبطلان، كما تنتظر من الفيفا ارسال الشكل النهائي لبند عدد أعضاء الجمعية العمومية.