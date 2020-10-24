شكرا لقرائتكم الزمالك يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الزمالك تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، استعداداته لمواجهة الإسماعيلي، في المباراة التي ستقام يوم الإثنين المقبل، في الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي يسعى فيها الأبيض لتحقيق الانتصار لحصد المركز الثاني في البطولة من أجل التأهل بشكل رسمي للمشاركة بصورة رسمية في النسخة المقبلة بدوري أبطال إفريقيا عقب تتويج الأهلي بشكل رسمي ببطولة الدوري وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة في البطولة الأفريقية.

وحال تحقيق الأبيض للفوز على الدراويش سيكون ثاني المتأهلين للمشاركة فى منافسات دوري الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، في الجولة الأخيرة بالدوري حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، في منافسات تلك الجولة لذا يرغب الأبيض في تحقيق الفوز لضمان حصد المركز الثاني الذي يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة مع احتلال بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة.

علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلي في الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة.

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فيما يستمر غياب محمود علاء، مدافع الزمالك، عن الفريق الأبيض في مواجهة الإسماعيلي، حيث يخضع اللاعب في الوقت الحالي إلى برنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق في مواجهة الرجاء المغربي في لقاء الإياب بعد تغيبه عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية والركبة.

ويخوض علاء برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، من أجل العودة للتدريبات الجماعية عقب لقاء الدراويش، الذي حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على الحديث حوله مع اللاعبين بأنه لا يقل أهمية عن لقاء الرجاء لذا سيقود دفاع الفريق الأبيض خلاله الثنائى محمود الونش ومحمد عبد الغني في ظل غياب محمود علاء عن الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يخضع الزمالك، اليوم، السبت، لبعض الفحوصات الطبية ومنها "رابيد تيست" استعدادا لمواجهة الدراويش، والتى تأتى ضمن البروتوكول المتبع قبل مباريات الدورى، وذلك حال وجود شكوك حول أي حالة مصابة بفيروس كورونا يتم خضوعها لمسحة "PCR" الخاصة بالكشف عن الفيروس.