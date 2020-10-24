ما سبب تسمية مباراة ريال مدريد وبرشلونة بـ “كلاسيكو الأرض”؟

برشلونة وريال مدريد هي المباراة التي يتأكد المشجعون في جميع أنحاء العالم من تسجيلها في التقويمات الخاصة بهم قبل أسابيع وأشهر طويلة من إقامتها، حيث يقدم الكلاسيكو أفضل المهارات والفنيات الكروية من جانب أفضل لاعبي اللعبة، بالإضافة إلى العديد من الصراعات الجماعية والفردية الأخرى.

بعض المنافسات الكروية تُصنف على أنها رمز لأفضل ما تقدمه أي دولة حول العالم، وفي حالة إسبانيا، فإن الكلاسيكو أكثر من مُجرد مباراة في كرة قدم، ووصل الحال بها لتُوصف بـ “كلاسيكو الأرض“، فما سبب التسمية ومن أين أتت؟

ما سبب تسمية مباراة ريال مدريد وبرشلونة بكلاسيكو الأرض؟

يُعتقد أن سبب تسمية المباراة بمصطلح كلاسيكو الأرض، يرجع إلى نسبة المتابعة غير العادية التي تحظى بها من جميع سكان كوكب الأرض، حيث يتابعها حوالي 500 مليون شخص حول العالم بصورة سنوية، حسب إحصائيات رسمية صدرت عن رابطة الدوري الإسباني.

البعض الآخر يؤكد أن سر التسمية بمصطلح كلاسيكو الأرض يعود إلى وجود لاعبين في الفريقين من جميع قارات العالم، وهذا ما بَرهنته مباراة الدور الثاني بمنافسات الدوري الإسباني بين الفريقين خلال موسم 2019/2018، عندما تواجد 16 جنسية مختلفة في تشكيلتي الريال والبرسا من قارات أوروبا وأفريقيا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.

وستتواجد قارة أميركا الشمالية في مباراة موسم 2020/2019؛ ممثلة في الظهير الأيمن المنضم حديثًا لصفوف برشلونة، سيرجينو ديست القادم من أياكس أمستردام الهولندي.

ماذا تعني كلمة الكلاسيكو؟

الكلاسيكو هو مصطلح يطلق على أي مباراة بين الغريمين اللدودين بحجم ريال مدريد وبرشلونة. وهي كلمة إسبانية تعني في اللغة الإنجليزية “The Classic”، وتعرف في اللغة الكاتالونية باسم “El Classic”، وفي العربية تُترجم بـ “المواجهة التقليدية”.

تعتبر مباريات ريال مدريد وبرشلونة، هي قمة كرة القدم الإسبانية، ومن هنا جاءت فكرة أنها المباراة “الكلاسيكية” الأولى في البلاد بسبب تقارب عدد بطولات الطرفين من بعضهما البعض، بالاضافة إلى الصراعات المتناقضة التي تحيط بالفريقين من حيث الإدارة والثقافة والسياسة، ما يجعلها أعنف وأشرس من مباراة الديربي في كرة القدم.

وبمعنى أكثر تجريدًا، أصبح الكلاسيكو يعني أكثر بكثير من مجرد المواجهة على أرض الملعب بين برشلونة وريال مدريد، لأنها رمز لافت للانقسام في الحرب الأهلية الإسبانية.

متى وكيف أُطلق على مباراة ريال مدريد وبرشلونة مصطلح الكلاسيكو؟

من المثير للاهتمام، أن استخدام مصطلح “الكلاسيكو” لوصف مباراة ريال مدريد وبرشلونة ظاهرة حديثة نسبيًا، حيث لم تدخل معجم كرة القدم الإسبانية إلا في نهاية القرن الـ 20.

قبل تلك الفترة الزمنية، كان يشار عادًة إلى المباراة بين برشلونة وريال مدريد باسم “الديربي” أو ديربي الكون، أو حتى الوصف الأكثر وضوحًا بذكر الاسم الدارج للناديين.

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يُعتقد أن الكرة الإسبانية استوحت مصطلح “الكلاسيكو” من قارتي أمريكا الجنوبية والوسطى؛ حيث يستخدم المصطلح هُناك بشكل شائع لوصف مباريات الديربي أو اللقاءات بين الفرق المتنافسة بصفة دائمة على الألقاب المحلية.

وأشهر كلاسيكو في أمريكا الجنوبية، هو بالطبع سوبر كلاسيكو بين قطبي الكرة الأرجنتينية في بوينس آيرس، بوكا جونيورز وريفر بليت.

أُطلق مصطلح “الكلاسيكو” على لقاء ريال مدريد وبرشلونة نسبة إلى مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت، بسبب المنافسة القوية بينهما والتي تصل إلى حد العنف والإصابات بين اللاعبين داخل الملعب وخارجه بين جماهير الفريقين.

ما سبب الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة؟

يقع فريقا برشلونة وريال مدريد في مناطق مختلفة من إسبانيا، فلماذا يتنافسان إلى هذا الحد؟ وما سبب عمق الصراع أو العداء بين ريال مدريد وبرشلونة من الناحية السياسية والرياضية؟

اشتد التنافس بين الريال والبرسا خلال الحرب الأهلية الإسبانية، وأصبح مترسخًا بعمق في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

كما كان إقليم كتالونيا معقلًا للجمهوريين خلال الحرب الأهلية، بينما كانت العاصمة مدريد، مقرًا لسلطة المؤسسة، حيث جسدها الجنرال فرانكو والعائلة المالكة الإسبانية.

ويلمح شعار برشلونة “أكثر من مجرد ناد” بقوة إلى حقيقة أن النادي يمثل أكثر من مجرد مؤسسة رياضية، وإنه رمز للفخر الكتالوني، والرمز الذي ارتبط ارتباطًا وثيقًا بحركة استقلال إقليم كتالونيا عن المملكة الإسبانية، ولهذا استغنى عن “التاج الملكي” في شعاره على النقيض من جاره في الإقليم “إسبانيول” الموالي للحكم، والمنعوت من قبل عشاق البلوجرانا بـ “الابن العاق”.

في الوقت الذي يسود فيه السلام في إسبانيا منذ سنوات، ما تزال مخالب الحرب الأهلية تمتد إلى الوقت الحاضر، من خلال المنافسة الدائرة بين ريال مدريد وبرشلونة، التي تمثل الانقسام، حيث يتنافس كلا الناديين بشكل مباشر على الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، كما لعبت بطولة دوري أبطال أوروبا دورًا إضافيًا في جعل الصراع أكثر شراسة، عندما وضعت الفريقين في مواجهة بعضهما البعض في مناسبتين خلال الألفية الجديدة.

ماذا تعني كلمة كلاسيكو وما الفرق بينها وبين ديربي؟

الكلاسيكو تعني مباراة بين خصمين لديهما نفس عدد البطولات أو عدد متقارب من البطولات، وهما الأكثر تتويجًا بالبطولات المحلية والقارية في البلد الواحد، أما الديربي فهي مباراة تقام بين أهم فريقين في المدينة الواحدة أو إقليم أو محافظة أو مقاطعة مثل ديربي مدريد بين الريال والأتلتي، وديربي كتالونيا بين البرسا وإسبانيول، وديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون وديربي مانشستر بين مان يونايتد ومان سيتي، وديربي شمال لندن بين آرسنال وتوتنهام، وديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك.