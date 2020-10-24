عبدالحفيظ | موسيماني أعد الأهلي بشكل رائع لمواجهة الوداد.. وجوميز أعطى درسًا في القانون!

أبدى مدير الكرة بالنادي الأهلي “سيد عبدالحفيظ” سعادته الشديدة بالفوز على الوداد المغربي، والصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وصعد الأهلي إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5/1.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عقب نهاية المباراة: “قطعنا خطوة رائعة نحو التتويج باللقب، علينا التركيز، وإنهاء المشوار بشكل جيد، لقد لعبنا في تلك البطولة لأكثر من عام وبضعة أشهر”.

وأضاف:” رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة التخطيط، قدموا كل الدعم للاعبين والجهاز الفني لحصد لقب بطولة أفريقيا”.

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وأشاد مدير الكرة بالأهلي بما يقدمه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وقال:” المدرب قام بالتحضير جيدًا لمواجهة الإياب أمام الوداد، وأعد اللاعبين بشكل فني ونفسي رائع”.

كما وجه عبدالحفيظ إشادة آخرى للحكم فيكتور جوميز، وعلق قائلا:” الحكم منح الجميع درسًا في تطبيق القانون عندما احتسب هدف الأهلي الأول، رغم قيام الحكم المساعد برفع الراية وقرر العودة إلى الڤار”.

وختم قائلا:” الجهاز الفني واللاعبين يشعرون بمدى رغبة الجمهور في حصد اللقب، والجميع يجتهد لتحقيق البطولة، لدينا أهم 90 دقيقة هذا الموسم”.