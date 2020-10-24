قائد الوداد | نعتذر للجمهور.. وخبرة الأهلي حسمت التأهل

أكد قائد فريق الوداد “إبراهيم النقاش“، أن الظروف الصعبة والإصابات التي تعرض لها فريقه، كانت وراء الخسارة الثانية أمام الأهلي في لقاء الإياب ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في تحقيق فوزًا كبيرًا على الوداد بنتيجة (3-1) ليصعد بمجموع المباراتين (5-1) بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين.

وقال النقاش في تصريحات عقب نهاية المباراة: “الوداد عاش ظروف صعبة في الفترة الماضية بسبب الإصابات واصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا، وهناك العديد من اللاعبين لم يكونوا في مستواهم خلال المباراتين سواء في مصر أو المغرب”.

وأضاف: “الظروف لم تكن في صالح الوداد خلال المباراتين، ولكن اللاعبين قدموا مردود جيد رغم تلك الظروف، كنا نريد الصعود وإسعاد جماهيرنا ونعتذر لهم عن الخسارة الثانية”.

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وواصل:” الأهلي صعب علينا المأمورية بعد الفوز في كازابلانكا، كنا نحاول تسجيل أهداف، لكن تلقينا هدفا مبكرًا، والأهلي استغل المساحات واللعب المرتد”.

وأكمل:” كنا نحاول الضغط على الأهلي ولكن تلقينا هدف مبكر، وهو ما صعب علينا المهمة، حاولنا العودة مرة آخرى، لكن خبرة المنافس كانت خبيرة”.

وتابع:” الأهلي يعلم الكثير عن الوداد، وقمنا بإقصائه سابقا وفزنا ببطولة سابقة على حسابه”.

وأتم: “أشكر اللاعبين زملائي، واعتذر لجمهور الوداد على الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا، لكن الظروف التي مررنا بها كانت صعبة للغاية”.