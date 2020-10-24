حالات كورونا اليوم | جنابري يواصل الغياب عن بايرن ميونخ في الدوري الألماني

بات من المؤكد غياب سيرجي جنابري لاعب فريق بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا)، عن مباراة الفريق غدًا السبت أمام آينتراخت فرانكفورت، وذلك بعدما جاءت عينته إيجابية في فحوص فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19-، في أوائل الأسبوع الجاري.

وقال هانزي فليك المدير الفني للفريق في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إنه بينما سيغيب جنابري الذي لم يتواجد أيضًا في مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، سيغيب أيضًا الفرنسي كورنتين توليسو للإيقاف، فيما عاد ليروي ساني إلى الفريق بعدما عانى من إصابة في الركبة الشهر الماضي.

وأضاف: “الجميع جاهز الآن وكذلك ليروي ساني في القائمة، نحن لا نخطط أن يبدأ المباراة لكننا نحتاج إلى التعامل مع الأمور خطوة بخطوة”.

وكان فرانكفورت قد إكتسح بايرن ميونخ 5 1/ في مباراة شهيرة منذ ما يقارب العام في الثاني من نوفمبر عام 2019، وهو الأمر الذي أدى إلى تعيين هانزي فليك كمدير فني بدلًا من الكرواتي نيكو كوفاتش الذي تمت إقالته.

ومنذ ذلك الحين حقق بايرن الفوز في 40 من أصل 44 مباراة خاضها في المنافسات، كما توج بخمسة ألقاب وفاز على فرانكفورت بملعبه مرتين منذ تلك النتيجة القاسية، حيث تغلب عليه في “بوندسليجا” 5 / 2 و/2 1 في قبل نهائي كأس ألمانيا.

وحذر فليك لاعبيه من أن فرانكفورت يلعب بحماس كبير ويبدون التحدي بشكل كبير على أرضية الملعب.

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من جانبه أثنى أدي هوتر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، على الفريق البافاري، واصفًا إياه بأنه أفضل فريق في العالم.

وقال هوتر في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة:”أعتبره أفضل فريق في العالم، وإذا نظرت إلى جميع فرق القمة الأخرى، سترى أن بايرن يواجه أقل مشكلات، حينما تتقدم على أتلتيكو مدريد 4 / صفر بعد 70 دقيقة هذا يظهر مدى قدراتك”.

ويخوض آينتراخت فرانكفورت مواجهة الغد في الوقت الذي لا يزال يفتقد فيه جهود الجناح فيليب كوستيتش، كما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع ديفيد أبراهام بسبب إصابة في الركبة ليغيب عن المباراة التي ستقام بدون حضور جماهيري.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني برصيد تسع نقاط من أربع مباريات خاضها، بفارق نقطة خلف لايبزج المتصدر، بينما يحتل فرانكفورت الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري، المركز الرابع بفارق نقطة خلف الفريق البافاري.

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