كلوب يُحذر نجوم ليفربول من مفاجآت شيفيلد يونايتد

لم يخسر ليفربول في آخر 61 مباراة خاضها على ملعبه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكن المدرب يورجن كلوب حذر لاعبيه من خطورة شيفيلد يونايتد غدًا السبت.

وكانت آخر مرة خسر الفريق في ملعب أنفيلد بالدوري حين هزمه كريستال بالاس 2-1 في أبريل 2017.

وكان شيفيلد يونايتد الذي يدربه كريس وايلدر الحصان الأسود للمسابقة الموسم الماضي بعد أن أحتل المركز التاسع في عودته لدوري الأضواء لكنه لم يحقق أي انتصار ويحتل المركز 19 بعد خمس مباريات في الموسم الجديد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة “يستحق شيفيلد يونايتد الكثير من الأهتمام لما فعله في الموسم الماضي.

“رغم أن نتائج شيفيلد الآن لا ترقى لمستوى طموحاته فان الفريق لم يكن سيئًا ولهذا أحذر اللاعبين من المواجهة خاصة وأنهم حصلوا على أسبوع كامل للأستعداد”.

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وفي ظل إصابة العديد من لاعبي الفريق الأول أستهل شيفيلد الموسم بأربع هزائم متتالية لكنه أظهر تحسنًا كبيرًا في التعادل 1-1 مع فولهام يوم الأحد الماضي.

وفي غياب المصاب فيرجيل فان دايك انتقل لاعب الوسط البرازيلي فابينيو لقلب الدفاع ليقدم عرضًا قويًا في الفوز 1-صفر على أياكس أمستردام في دوري الأبطال يوم الأربعاء.

ومع ذلك قال كلوب إن الشكل الدفاعي الجديد للفريق يحتاج إلى بعض الوقت للانسجام حيث يواجه فان دايك احتمال الغياب لفترة طويلة.

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