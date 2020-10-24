محمد الشناوي | لاعبو الأهلي قدموا مباراة كبيرة أمام الوداد، وهدفنا حصد البطولة

أعرب حارس مرمى فريق الأهلي “محمد الشناوي” عن سعادته الشديدة بالصعود إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب التغلب على الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونجح الأهلي في تحقيق فوزًا كبيرًا على الوداد بنتيجة (3-1) ليصعد بمجموع المباراتين (5-1) بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين.

وقال الشناوي في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: “الحمد لله على الفوز والصعود، لاعبو الأهلي كانوا رجال، لعبنا 180 دقيقة أمام الوداد في المغرب ومصر، وكنا في حالة تركيز عالية، وحافظين نقاط القوة والضعف في المنافس، وتدربنا بشكل جيد، وصعدنا بجدارة بعد الفوز في المباراتين”.

وأضاف: “لعبنا المباراة الأولي بشكل جيد وكنا في حالة تركيز، بعدما سجلنا الهدف الاول اليوم، قد يكون حدث قلة تركيز، لضمان الصعود خاصة بعدما سجلنا هدف ثاني وثالث، وربما حدث بعض التكاسل، ولكن لعبنا فترات جيدة في المباراة”.

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وواصل:” الوداد لعب مباراة مفتوحة، ونحن ايضا، أبارك للاعبين، وسنطوي الصفحة سريعًا، من أجل الاستعداد للمباراة النهائية، وعلينا التركيز جيدًا لحصد اللقب وإسعاد جماهير الأهلي”.

وتابع:” بيتسو موسيماني تحدث معنا بين شوطي المباراة للاستحواذ على الكرة والضغط وتسجيل المزيد من الأهداف، وسجلنا هدف ثالث، وحققنا الصعود، فهو يريد منا أن نلعب كرة قدم، وهو ما حدث نبدا بالتمرير الجيد من مرمى الأهلي”.

وختم :لاعبو الأهلي كانوا رجال، وأهدى الفوز للاعبين والجهاز الفني والمجلس، وأتمنى أن نستمر في نفس حالة التركيز خلال المواجهة النهائية”.